Imprese, Testa: "Borsa partner migliore per finanziare progetti lungo periodo"

“Le sfide delle imprese familiari in questo momento sono la canalizzazione dei fondi verso dei progetti che riguardano l’espansione, la digitalizzazione e l’innovazione e la Borsa rappresenta il partner migliore per finanziare dei progetti di lungo periodo. Perché in primis la Borsa non vuol dire cedere l’azienda ad un terzo, come avviene se uno decide di entrare in una relazione con un private equity ma con un’apertura di capitale in media del 25%, quindi l’imprenditore si tiene il 75% accesso a dei capitali, accesso al mercato che gli chiede di strutturarsi, di rafforzarsi proprio per riuscire a deliverare quello che è il progetto di medio lungo termine”. Lo ha detto Fabrizio Testa, ceo di Borsa italiana, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Il medio-lungo termine è fondamentale. Noi colleghiamo la famiglia, le imprese familiari a una visione di lunghissimo periodo, perché la famiglia è un bene da proteggere e da sostenere nel lungo periodo. La borsa offre esattamente questo alle famiglie”, ha aggiunto.