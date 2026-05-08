Family Business Forum: crescita e investimenti per affrontare le sfide del mercato

Sostenibilità, visione di lungo periodo e accesso ai capitali come leve per rafforzare la competitività delle imprese familiari italiane. Sono i temi emersi al Family Business Forum in corso a Milano, dove imprenditori e manager hanno sottolineato la necessità di investire in innovazione e sviluppo per affrontare la fase economica attuale. A fare il punto sul contesto economico è stato anche Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, che ha parlato di una fase di turbolenza legata soprattutto ai costi energetici e all’incertezza internazionale, osservando però che il sistema imprenditoriale italiano “sta reagendo bene” grazie alla sua solidità e competitività internazionale. Veronica Squinzi, amministratrice delegata di Mapei, ha evidenziato come la crescita debba essere “a 360 gradi”, puntando su prodotti e progetti sempre più sostenibili. Squinzi ha ricordato il percorso internazionale del gruppo, presente oggi in 59 Paesi, ribadendo l’importanza dei valori familiari e di una visione di medio-lungo termine. Sul fronte della finanza per le imprese, l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio Testa, ha definito la Borsa “il partner migliore” per sostenere progetti di espansione, digitalizzazione e innovazione, sottolineando come la quotazione consenta alle famiglie imprenditoriali di mantenere il controllo dell’azienda accedendo al tempo stesso a nuovi capitali.