Laura Pausini e Achille Lauro: arriva ’16 de Marzo’, la versione spagnola del duetto

‘16 de Marzo‘: fuori l’1 maggio l’adattamento spagnolo di Laura Pausini del brano ’16 Marzo’, il duetto con Achille Lauro uscito lo scorso febbraio e contenuto nell’album ‘Io Canto 2‘. Il brano (scritto dallo stesso Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi, Mungai, e adattato dalla stessa Laura in lingua spagnola), sarà pubblicato, per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme di streaming, dalla mezzanotte di venerdì 1 maggio.

Laura Pausini: “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo”

“Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo – racconta Laura Pausini – Tra i suoi brani ‘16 Marzo’ mi ha colpita particolarmente. Ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall’Italia. Per questo lo ammiro ancora di più”.

Achille Lauro: “Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca”

“Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca – spiega Achille Lauro – Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Laura è un’artista iconica, è stato un onore aver condiviso fino a qui il percorso intrapreso su questo brano, percorso che ci ha portati a lavorare anche su un adattamento spagnolo. Sono molto felice di cantare in questa lingua, soprattutto una canzone che per me è stata così importante e spero che potremo prestissimo presentarla insieme dal vivo“.

Il successo di ‘Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027’

Continua intanto il successo di ‘Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027’ (organizzato e prodotto da ‘Friends&Partners’) undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero, che ha debuttato lo scorso 27 marzo con un tutto esaurito nelle date spagnole. Dal 10 aprile è iniziata la nuova leg in Sud America, con i sold out di Montevideo, Buenos Aires, doppia data a Santiago, Lima, Bogotà e Quito, prima dello show atteso stasera a San José. A seguire sarà la volta di Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico, prima delle grandi metropoli statunitensi, Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e l’ultima data al Madison Square Garden di New York.

Laura Pausini, che è stata protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro lo scorso 6 febbraio e ha condotto insieme al direttore artistico Carlo Conti la 76ª edizione del Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston, ha voluto fondere in questo tour tour le sue immancabili hits e il suo ultimo progetto discografico: due album di cover, ‘Io Canto 2‘, uscito lo scorso febbraio e ‘Yo Canto 2‘, fuori da pochi giorni, reinterpretazioni di grandi successi della musica italiana e latina, da ascoltare dal vivo insieme alle evergreen di repertorio in un tour dalla doppia anima.

Lo show europeo prenderà il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.

Laura Pausini, la cantautrice dei record

Laura Pausini è la cantautrice dei record, icona pop a livello globale: più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione dell’artista portoricano Rauw Alejandro della sua hit ‘Se fue’, quattro Latin Grammy Awards, celebrata dalla Latin Recording Academy come ‘Person of the Year 2023‘ (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento), prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.. Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar

La rivista statunitense Billboard inserisce il suo album ‘Similares‘ tra i 50 migliori album latini del decennio 2010 e la eleva ad artista tra le 10 più importanti del mondo latino. A conferma di ciò, recentemente Laura Pausini ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.

Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Johnny Hallyday, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz e Celine Dion. Tra le più recenti collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026 per la FIFA.

Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo: prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima e unica italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.