Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Non me ne frega niente”

Pilar Fogliati parla della sua relazione con Fabio Paratici in una lunga intervista al settimanale F. L’attrice romana e co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo non nasconde l’amore che prova per il dirigente sportivo, ex calciatore, e assicura che i vent’anni di differenza che li separano non è affatto un problema: “E’ una cosa bella e vera”.

Pilar Fogliati su Fabio Paratici: “E’ molto simpatico, ridiamo molto”

“Mi sono detta sei felice, siamo innamorati. Non me ne frega niente”, spiega l’artista ricordando le prime foto dei paparazzi uscite sui giornali. I due si sono conosciuti durante una cena “di amici, con amici, per amici”: “E’ una persona integra ed è molto simpatico, ridiamo molto”, dice Fogliati quando le si chiede una cosa che le piace del suo compagno, oggi direttore sportivo della Fiorentina.

Fabio Paratici (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

Fogliati: “Dopo la maturità fui presa a Oxford”

L’attrice 33enne ha appena finito di girare una serie per RaiUno da un romanzo di Alessia Gazzola, in cui interpreta una giornalista. Nell’intervista parla anche della sua adolescenza: “Dopo la maturità ero totalmente persa. Ero stata ammessa a Oxford a Storia dell’arte, di cui però non mi fregava una mazza”. Così Fogliati ha fatto di nascosto un provino per l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico ed è stata presa.