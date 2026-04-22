Lufthansa taglia 20mila voli fino a ottobre

Il gruppo Lufthansa ridurrà l’offerta di voli nella stagione estiva, con il taglio di circa 20.000 collegamenti a corto raggio entro ottobre, pari a meno dell’1% della capacità complessiva misurata in posti-chilometro (Ask). La decisione, annunciata dalla compagnia aerea tedesca, punta a eliminare le rotte meno redditizie, in particolare dagli hub di Francoforte e Monaco di Baviera, compensando in parte con un rafforzamento dei collegamenti da Zurigo, Vienna e Bruxelles.

Le rotte sospese e le compagnie coinvolte

Le prime misure sono già operative: circa 120 voli giornalieri sono stati cancellati fino alla fine di maggio e i passeggeri interessati sono stati informati. Tra le rotte sospese figurano collegamenti da Francoforte verso alcune destinazioni in Polonia e Norvegia, mentre altre tratte europee saranno riorganizzate all’interno del network del gruppo. Il piano rientra in una più ampia strategia di consolidamento del traffico europeo tra le compagnie del gruppo – tra cui Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways – con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa.

Raddoppiato il costo del carburante

Alla base della revisione del piano voli c’è anche il forte aumento del prezzo del carburante: il costo del cherosene è infatti raddoppiato dall’inizio del conflitto con l’Iran. Le misure adottate consentiranno un risparmio stimato di oltre 40.000 tonnellate di carburante. Il gruppo ha comunque assicurato che la fornitura di carburante resterà stabile nelle prossime settimane, grazie a interventi mirati sia sul piano logistico sia su quello della copertura dei prezzi. Ulteriori modifiche al programma voli estivo saranno comunicate tra fine aprile e inizio maggio.

Lufthansa come Volotea

Lufthansa, tuttavia, non è l’unico gruppo ad aver adottato questa strategia. Anche la compagna aerea low-cost spagnola Volotea ha annunciato delle cancellazioni. “A causa di ragioni operative legate all’instabilità geopolitica in Medio Oriente, e al forte aumento dei prezzi del carburante nel breve termine, Volotea ha apportato alcune modifiche alla propria programmazione, con conseguente cancellazione di alcuni voli”, ha fatto sapere l’azienda con sede a Barcellona, specificando che i team della compagnia aerea “hanno contattato con anticipo tutti i passeggeri interessati, affinché possano riorganizzare i propri piani di viaggio ed essere informati sulle opzioni a loro disposizione, tra cui la possibilità di modificare il volo senza costi aggiuntivi o richiedere un rimborso completo”.