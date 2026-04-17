Orsini (Confindustria): “Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governa”

“Speriamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in recessione”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Genova a margine del convegno sulle Capitali del mare parlando dei rischio e delle ripercussioni della crisi del Golfo. “Lo abbiamo detto quasi tre settimane fa con il nostro Centro Studi – ha proseguito – se finisse velocemente siamo a un +0,5%. Se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo a uno zero quindi ad una stagnazione. E’ logico che, se il conflitto continua diventa anche un problema. Noi cominciamo ad avere problemi a reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia, problemi con i voli aerei. È logico che quando abbiamo questi tipi di problemi – sottolinea fare impresa è veramente complicato”.

“Mi meraviglia miopia Ue, forse bisogna cambiare chi la governa”

“Mi meraviglio che la Ue non veda questa cosa e non abbia pronte misure, che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Genova a margine del convegno sulle Capitali del mare parlando dei rischio e delle ripercussioni della crisi del Golfo. “Ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1.16, questa miopia mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa”, ha aggiunto.

Codacons: “Primi effetti della guerra in Iran su prezzi”

Inizia a farsi sentire l’effetto Iran sull’inflazione in Italia con una forte accelerazione a marzo per i prezzi dell’energia e per gli alimentari. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

Con un tasso di inflazione medio del +1,7% la spesa della famiglia “tipo” sale, a parità di consumi, di +562 euro su base annua, mentre un nucleo con due figli spende 776 euro in più, calcola il Codacons, che aggiunge: “Il comparto degli alimentari, come purtroppo previsto, ha risentito a marzo dei rincari dei carburanti con i prezzi al dettaglio di cibi e bevande che salgono del +2,8% su anno, portando la spesa alimentare di una famiglia con due figli a rincarare di +259 euro su base annua. A destare preoccupazione, tuttavia, è l’andamento dei prezzi dei beni energetici, con quelli regolamentati che in un solo mese registrano un aumento del +8,5%, mentre quelli non regolamentati salgono del +5% su febbraio, come conseguenza dell’impennata delle quotazioni energetiche causata dalla crisi in Medio Oriente”. “Anche i beni alimentari non lavorati sono in sensibile aumento, e registrano una crescita del +0,7% su mese, +4,7% su anno”, evidenzia il Codacons. “Dati purtroppo destinati a peggiorare se proseguirà il conflitto e la chiusura dello stretto di Hormuz, considerato l’effetto domino su settori fondamentali come i prodotti petroliferi e quelli energetici”, conclude l’associazione.