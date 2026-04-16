Jakala, Nisi guida la nuova area ‘AI for Activation & Media Intelligence’

Jakala annuncia l’ingresso di Matteo Nisi, che assume la responsabilità della nuova area strategica ‘Ai for Activation & Media Intelligence‘, “a ulteriore rafforzamento del posizionamento del Gruppo in ambito Data & Ai e Digital Activation”.

Laureato in Ingegneria Elettronica, con una tesi sulle nascenti Reti Neurali – uno degli ambiti che avrebbe poi abilitato gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale – Matteo Nisi ha iniziato il proprio percorso professionale in consulenza in ambito System Integrator. Dopo 6 anni ha esordito nel martech guidando team tecnici per l’analisi dei dati, contribuendo a portare in Italia l’emergente approccio dei big data. Successivamente è entrato in Dentsu, dove ha trascorso 12 anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità: da Chief Data Officer di Dentsu a Chief Technology Officer di Merkle Italia – la società di Dentsu specializzata in customer experience management – e infine Managing Director di Merkle Italia.

“Entrare oggi in Jakala significa far parte di un contesto con una visione chiara, in cui dati, tecnologia e attivazione convivono nello stesso modello operativo. Con la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, il tema non è più solo raccogliere dati o sviluppare modelli, ma riuscire a collegarli direttamente alle decisioni di investimento media. In molti contesti questo passaggio è ancora frammentato: dati, media e business parlano linguaggi diversi. L’area AI for Activation & Media Intelligence nasce per chiudere questo gap, poiché integra modelli predittivi, attivazione e misurazione in un unico framework per consentire ai clienti di allocare budget in modo più efficiente, sfruttando appieno le più recenti innovazioni”, commenta Matteo Nisi.

L’evoluzione del modello integrato di Jakala

Jakala ha sviluppato il modello dell’AI Factory: un ecosistema che integra agenti intelligenti e competenze umane in un unico framework, con l’obiettivo di rendere l’AI realmente applicabile ai processi aziendali e capace di generare impatto misurabile nel tempo. All’interno di questo modello, la divisione Data & AI riunisce Data Expert, Insight Specialist, Data Scientist e Data Engineer per valorizzare il capitale informativo delle aziende e tradurlo in leve di performance. In questo percorso di evoluzione si inserisce la nascita della nuova area strategica AI for Activation & Media Intelligence, sviluppata dalla collaborazione tra la divisione Data & AI e la business line di Jakala Digital & Media. Guidata da Matteo Nisi, l’area rappresenta una delle applicazioni più significative del modello dell’AI Factory, poiché porta l’intelligenza artificiale direttamente nei processi di decisione e di attivazione degli investimenti.

“Negli ultimi anni abbiamo costruito competenze molto forti su dati e AI portandole dentro i processi decisionali dei clienti e nelle campagne di attivazione digital e media, creando delle intellectual properties proprietarie. La nuova area AI for Activation & Media Intelligence, guidata da Matteo, in coordinamento con la business line Digital & Media, si inserisce nel modello di AI Factory proprio con questo obiettivo: trasformare il dato in azione, misurazione, attivazione media e valore di business. Perché l’AI diventa un fattore competitivo solo quando viene integrata nei processi aziendali. In questo senso l’’AI Factory rappresenta una vera e propria fabbrica dell’intelligenza artificiale, un ecosistema ibrido in cui persone e agenti intelligenti lavorano insieme lungo tutte le fasi del processo, dalla strategia all’attivazione”, aggiunge Marco Di Dio Roccazzella, Global Data & AI Leader di Jakala.

