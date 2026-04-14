Bonus nuovi nati 2026, al via le domande

Al via il servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Lo comunica l’Inps.

Chi può accedere al bonus

Per accedere al beneficio – spiega l’Istituto – è obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro.

Entro quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo. La presentazione oltre il termine comporta la decadenza dal diritto. In caso di nascite, adozioni o affidamenti avvenuti prima dell’apertura del servizio, la domanda deve essere fatta entro il 12 agosto 2026, poiché i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione delle indicazioni dell’Inps. La richiesta, inoltre, va presentata da uno dei genitori; nel caso di genitori non conviventi, va presentata da quello residente con il minore. Per quanto riguarda le modalità, il bonus può essere richiesto esclusivamente online tramite il sito Inps (www.inps.it), l’app Inps Mobile, il Contact Center o i Patronati.