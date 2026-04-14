Attacco hacker a Booking.com, a rischio la sicurezza dei dati dei clienti

L’azienda parla di “attività sospette”, ma è già intervenuta informando gli utenti coinvolti.

Un attacco hacker a Booking.com mette a rischio la sicurezza dei dati dei clienti.

“In Booking.com la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta – scrive l’azienda – recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”.

Booking.com si riferisce alla presunta avvenuta violazione dei dati personali di alcuni dei suoi clienti, come viene riportato dal Guardian e confermato dall’azienda di prenotazione on-line.

“Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla – prosegue Booking.com – abbiamo inoltre aggiornato il codice pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti”.