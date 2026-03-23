Editoria, Antenna Group acquisisce il 100% di Gedi: esclusa La Stampa

K Group, proprietaria di Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione dei contenuti e nell’intrattenimento, annuncia oggi l’acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. L’operazione non include La Stampa, che – come GEDI ha recentemente annunciato – è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo SAE, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell’operazione. Con l’acquisizione di GEDI, Antenna “rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale”.

Cartia d’Asero sarà ad Gedi, Orfeo confermato a guida Repubblica

“Mirja Cartia d’Asero, manager di grande esperienza con un percorso consolidato alla guida di organizzazioni nei settori media e finanziario, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo GEDI”. Lo riferisce Antenna Group, a seguito del completamento dell’operazione di acquisizione del Gruppo Gedi. “Mirja lavorerà a stretto contatto con il management di GEDI per sostenere il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del Gruppo. Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche”, spiega Antenna in una nota. Mirja Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group e prossima CEO del Gruppo GEDI, ha dichiarato: “A nome di Theodore Kyriakou, Presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di dare il benvenuto a GEDI nel nostro Gruppo. Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo. Antenna Group condivide un profondo impegno verso l‘integrità, l’indipendenza editoriale e un’informazione affidabile, e attribuisce grande importanza al rispetto della cultura e dell’identità locale, elementi fondamentali per un’editoria solida e credibile. Con i talenti altamente qualificati dell’Italia e una comprovata capacità di sviluppare potenti brand internazionali, vediamo un grande potenziale per GEDI nel consolidare la propria posizione come punto di riferimento per il giornalismo di qualità e l’innovazione mediatica”.

Antenna: “Mantenere indipendenza di tutte le testate acquisite”

“Antenna Group metterà a disposizione la propria esperienza nei media, nell’informazione, nell’educazione, negli eventi, nelle conferenze e nell’intrattenimento per rafforzare il portafoglio di testate e brand editoriali di GEDI, trasformando la società in una solida realtà mediatica internazionale, caratterizzata da una forte indipendenza editoriale. Mantenere l’indipendenza editoriale di tutte le testate giornalistiche acquisite è sempre importante per Antenna. Preservando l’identità, la credibilità e il pluralismo di ciascun marchio, rappresenta un principio cardine della strategia del Gruppo”. Lo riferisce Antenna Group, a seguito del completamento dell’operazione di acquisizione del Gruppo Gedi. Inoltre, “Antenna prevede di investire nuove e significative risorse per ampliare la diffusione de la Repubblica e valorizzare il lavoro, più volte premiato, dei suoi numerosi e talentuosi giornalisti. Parallelamente, Antenna intende sviluppare ulteriormente il business radiofonico di GEDI, creando un importante hub radiofonico nel Mediterraneo, e investire nella produzione di documentari informativi, nello streaming, nei podcast, nella produzione musicale ed editoriale, nell’education e nel cinema – ambiti in cui Antenna vanta una comprovata esperienza di investimenti di successo”.

Antenna “si impegna a investire nel giornalismo italiano e a rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento. L’acquisizione contribuirà a migliorare l’esperienza di fruizione, favorirà l’integrazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e amplierà il pubblico che usufruisce dei contenuti e dell’informazione di GEDI. L’accordo aprirà inoltre nuove opportunità per i giornalisti per raggiungere un audience internazionale più ampio”. Antenna intende anche “rafforzare le collaborazioni editoriali già attive con HuffPost Italia, National Geographic Italia e altri partner. Parallelamente, il gruppo è in fase di confronto con partner strategici negli Stati Uniti per arricchire ulteriormente il portafoglio GEDI con nuovi brand dell’informazione e dell’intrattenimento. Antenna cercherà di collaborare con altri gruppi e imprenditori locali italiani, come parte della sua strategia di crescita in Italia”. “L’operazione aprirà inoltre nuove opportunità di sviluppo per la piattaforma di streaming mymovies.it di GEDI, favorendone una maggiore integrazione con le piattaforme già consolidate di Antenna”, aggiunge la nota del gruppo, che “valuterà anche un possibile ampliamento delle proprie attività nel settore cinematografico in Italia, facendo leva sull’esperienza maturata nella gestione di sale e contenuti. Il portafoglio GEDI offrirà inoltre spazio per crescere nell’ambito della produzione e dell’editoria musicale, valorizzando ulteriormente le importanti attività radiofoniche del gruppo”.