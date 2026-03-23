Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, il prezzo medio dei Carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,722 euro al litro per la benzina e 1,985 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,788 euro/l per la benzina e 2,055 euro/l per il gasolio.

Unione Nazionale Consumatori: “Gasolio oltre i 2 euro in Molise e Campania”

“Oggi non solo in tutta Italia i prezzi sono saliti, sia per la benzina che per il gasolio, ma mentre ieri si superavano i 2 euro per il diesel solo in autostrada, oggi oltrepassano quella soglia sia il Molise che la Campania, mentre la Calabria di ferma sul confine con 2 euro esatti al litro”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Mimit secondo cui il prezzo medio dei Carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,722 euro/l per la benzina e 1,985 euro/l per il gasolio, in autostrada 1,788 euro/l per la benzina e 2,055 euro/l per il gasolio.”Secondo, quindi, i dati Mimit da noi rielaborati, oggi la benzina più cara si vende in Basilicata con 1,751 euro al litro, al secondo posto la Calabria con 1,750 euro, medagli di bronzo per la Campania con 1,749 euro. Per il gasolio vince il Molise con 2,055 euro al litro, medaglia d’argento per la Campania con 2,002, sul gradino più basso del podio la Calabria con 2 euro”, conclude Dona.

Codacons: “Oggi nuovo boom prezzi, benefici taglio accise ridotti”

“Nuova ondata di rialzi oggi per i prezzi dei Carburanti, con i listini che salgono in tutta Italia superando in alcune regioni la soglia psicologica dei 2 euro al litro per il gasolio al self”. Lo afferma il Codacons, che come ogni giorno rielabora i dati ufficiali pubblicati dal Mimit.”Oggi il prezzo medio del gasolio sale in Italia a 1,984 euro al litro, +0,8 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina costa in media 1,722 euro/litro (+0,5 cent). Sulle autostrade il diesel costa in media 2,055 euro al self (+1 cent rispetto a ieri), la verde 1,788 euro/litro (+0,7 cent)”, evidenzia il Codacons, aggiungendo che “in alcune regioni, tuttavia, il prezzo medio del gasolio torna a superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro: in Molise il diesel costa infatti 2,005 euro/litro, in Campania 2,002 euro/litro, Calabria 2,000 euro/litro. Fortissime differenze sul territorio, con le Marche che si confermano la regione più virtuosa con una media per il diesel di 1,969 euro/litro, seguita dal Friuli Venezia Giulia e dalla Toscana (1,970 euro/litro)”.”Rialzi quelli registrati sulla rete che giorno dopo giorno riducono sempre di più i benefici del taglio delle accise, con impatti negativi per le tasche dei consumatori”, conclude il Codacons.