Carburanti, Salvini incontra compagnie petrolifere: “Obiettivo riduzione immediata prezzi”

“Abbiamo convocato qui in Prefettura a Milano le principali compagnie petrolifere perché l’obiettivo è nell’immediato ridurre i prezzi alle pompe di benzina, bloccare l’aumento, la speculazione e mettere un tetto al prezzo della gasolio e della benzina con la collaborazione, mi auguro, delle compagnie petrolifere e dei distributori”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, prima della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. In merito a quale sia un tetto possibile ai prezzi, Salvini ha spiegato che “è assolutamente sotto i due euro”: “Una riduzione di 5 o 10 centesimi non è assolutamente sufficiente”, ha affermato. “È vero che in questo momento i tedeschi stanno pagando più di noi, ma mi interessa poco di loro”. L’obiettivo è “scendere sotto 1,90 euro” al litro. “Per quello che mi riguarda – ha sottolineato – e parliamo di diesel ovviamente, una riduzione di almeno 20-25 centesimi al litro”.