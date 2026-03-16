Prezzi carburanti, Salvini: “Sospendere sanzioni su petrolio e gas russi è proposta di buon senso”

“Ho letto che stamattina il presidente di FederPetroli chiede di rimuovere le sanzioni sul petrolio e il gas russo e secondo me ha ragione, non perché il presidente di FederPetroli sia amico di Putin, ma perché sono le famiglie e le imprese italiane ma anche in questo cantiere che rischiano di non farcela e di spendere di più”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a margine del sopralluogo al cantiere della circolare filoviaria a Milano. “Se l’amministrazione americana e non dei putiniani, dice ‘sospendiamo le sanzioni per il petrolio che è già in mare, visto il conflitto anche con l’Iran e i problemi in Medio Oriente, secondo me è una proposta di buonsenso”, ha concluso.