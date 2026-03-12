Sigarette, da domani nuovo rincaro: ecco quanto aumenterà il costo del singolo pacchetto

Scattano da domani, venerdì 13 marzo, nuovi rincari sui tabacchi lavorati che incideranno sulle spese dei fumatori italiani. Dopo gli aumenti registrati a febbraio, si tratta del quarto intervento al rialzo dall’inizio dell’anno. Il provvedimento rientra nel percorso di adeguamento fiscale previsto per l’intero comparto, che comporta l’aggiornamento dei listini nelle tabaccherie di tutta Italia. La misura è inserita nella Manovra 2026 e risponde a una duplice finalità: da un lato assicurare maggiori entrate per l’erario, dall’altro rafforzare le politiche di tutela della salute pubblica.

La legge di bilancio prevede infatti un aumento progressivo, nel triennio 2026-2028, dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Per quanto riguarda le sigarette, l’incremento interesserà tutte le fasce di prezzo: si stima un aumento medio di circa 15 centesimi a pacchetto nel 2026, che dovrebbe salire a circa 25 centesimi nel 2027 e arrivare intorno ai 40 centesimi dal 2028.

L’aggiornamento dei listini, che segue quindi la programmazione fiscale definita con l’ultima manovra finanziaria, riguarderà dal 13 marzo un’ampia gamma di prodotti, dalle sigarette tradizionali al tabacco trinciato. Tra i marchi coinvolti figurano alcuni dei più diffusi sul mercato nazionale: ad esempio le Lucky Strike passeranno a 5,50 euro a pacchetto, mentre le MS classiche arriveranno a 5,80 euro. Le nuove tariffe entreranno in vigore immediatamente: i tabaccai adegueranno i prezzi non appena i sistemi informatici di Logista e degli altri distributori autorizzati avranno aggiornato i database fiscali.

Gli aumenti varieranno a seconda della marca e della fascia di prezzo e in alcuni casi supereranno il 4% rispetto ai listini precedenti. Il percorso di adeguamento non si fermerà al 2026: come previsto dalla manovra, gli incrementi continueranno anche negli anni 2027 e 2028 e interesseranno progressivamente anche il settore delle sigarette elettroniche.