Prada chiude il 2025 a quasi 6 miliardi

Prada chiude il 2025 raggiungendo ricavi netti per quasi 6 miliardi.

Rilevanza dei marchi

I ricavi netti sono pari a 5,718 miliardi di euro, in crescita del 9% anno su anno. Il bilancio parla di 20 trimestri consecutivi di crescita per il gruppo e un utile netto di gruppo in crescita del 2% anno su anno, pari a 852 milioni di euro. I risultati positivi sono sostenuti dalla perdurante rilevanza dei marchi e da un’esecuzione rigorosa in un contesto sfidante. Prada prosegue il Piano di investimenti strategici con 535 milioni di euro di capex. La situazione patrimoniale è “solida”, grazie a una significativa generazione di cassa, con un indebitamento finanziario netto pari a 466 milioni di euro.

Con Versace passo per evoluzione

“L’acquisizione di Versace ha rappresentato un passo significativo nell’evoluzione strategica del gruppo – afferma Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo – arricchendo il nostro portafoglio con un marchio iconico e complementare, che contribuirà alle nostre ambizioni di crescita di lungo periodo”.