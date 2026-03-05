Bollette, Bombardieri: "Decreto non più sufficiente"

“Non siamo ancora stai contattati dal governo e questo ci preoccupa perché l’aumento del costo dei carburanti e soprattutto delle energie rischia di avere ripercussioni immediate per le attività delle aziende e quindi direttamente nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici”. Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Uil. “Aspettiamo qualche giorno e poi cercheremo di aprire un confronto con il governo perché il decreto bollette ormai credo sia superato, alla luce di quanto accaduto e il prezzo del greggio che vola oltre gli ottanta euro crediamo che quel provvedimento non sia più sufficiente”, aggiunge.