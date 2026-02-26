Poste, ricavi record a oltre 13 miliardi nel 2025

Per Poste Italiane è record di ricavi a oltre 13 miliardi nel 2025, con un utile netto al +10%.

In particolare i risultati preliminari del 2025 registrano ricavi di gruppo a livelli record pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4,2% anno su anno, con 3,5 miliardi nel quarto trimestre (a +3,5% anno su anno). Tra gli elementi da mettere in evidenza, la solida performance commerciale nei prodotti di risparmio e di investimento, i rendimenti del portafoglio investimenti e la continua razionalizzazione dei costi.

La redditività è la più alta mai registrata, con il risultato operativo che si attesta a 3,2 miliardi, in crescita del 10% anno su anno; l’utile netto pari a 2,2 miliardi, in crescita del 10% anno su anno, in linea con la guidance aggiornata per il 2025 e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal Piano 2024-28.

I miglior risultati di sempre

“Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati da ricavi e redditività a livelli record – afferma l’amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante – la performance è stata rilevante in tutte le aree di business grazie al contributo di una dinamica commerciale solida, una disciplina dei costi rigorosa e consistenti rendimenti del portafoglio investimenti”.

“Restiamo pienamente fiduciosi nella nostra traiettoria di lungo termine – osserva Del Fante – che illustreremo in dettaglio nel prossimo Piano pluriennale entro la fine dell’anno. Il capitale umano rappresenta il nostro asset più prezioso, desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti per il continuo impegno e la loro dedizione al successo di lungo periodo di Poste Italiane. Rinnoviamo il nostro impegno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder: i nostri azionisti, i nostri clienti, i nostri dipendenti e le comunità che serviamo. Il Piano strategico avanza in modo ottimale, anche il nuovo modello commerciale e la trasformazione della logistica”.

Con Tim sinergie di lungo periodo

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Tim, per realizzare sinergie di lungo periodo – dice Del Fante – in qualità di maggiore azionista strategico, abbiamo contribuito alla stabilizzazione della governance e allo sblocco delle priorità strategiche a beneficio della creazione futura di valore e di rendimenti sostenibili per gli azionisti. Ci aspettiamo di ricevere dividendi cash di Tim per circa 100 milioni di euro nel 2027″.

Dividendi in crescita

Il management di Poste Italiane ha proposto un dividendo preliminare per l’anno 2025 di 1,25 euro ad azione, in crescita del 16% rispetto al valore del precedente esercizio e corrispondente ad un payout ratio del 73%, per una distribuzione complessiva di 1,6 miliardi.