Christine Lagarde verso l’addio alla Bce: l’indiscrezione del Financial Times

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il proprio incarico prima della naturale conclusione del mandato di otto anni, previsto in scadenza ad aprile 2027. L’indiscrezione, che arriva da fonti vicine ai dossier europei, suggerisce che Lagarde potrebbe anticipare l’uscita di scena con l’obiettivo di favorire un passaggio di consegne ordinato e politicamente condiviso.

L’eventuale decisione consentirebbe infatti al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di incidere direttamente sulla scelta del successore, in un momento particolarmente delicato per la politica monetaria dell’Eurozona. La guida della Bce resta infatti un ruolo chiave per gli equilibri economici e finanziari europei, soprattutto alla luce delle sfide legate all’inflazione, alla crescita e alla stabilità dei mercati.

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte dell’istituto di Francoforte, né commenti diretti della stessa Lagarde, ma la notizia ha già alimentato riflessioni e speculazioni negli ambienti economici e politici europei. Un’uscita anticipata aprirebbe inevitabilmente il dibattito sulle possibili candidature e sugli equilibri tra i principali Paesi membri, tradizionalmente centrali nella definizione delle nomine ai vertici delle istituzioni Ue.

Chi è Christine Lagarde

Nata a Parigi nel 1956, Christine Lagarde ha iniziato la sua carriera come avvocato, muovendo contemporaneamente i primi passi in politica. Dal 2007 al 2011 è stata ministro dell’Economia, dell’Industria e dell’Impegno francese, ricevendo nello stesso 2011 l’incarico come direttore del Fondo monetario internazionale a seguito delle dimissioni di Dominique Strauss-Khan. Riconfermata alla guida del Fondo nel 2016, nel 2019 viene indicata dal Consiglio europeo come candidata di punta per succedere a Mario Draghi al vertice della Bce. L’incarico diventa effettivo il primo novembre del 2019, divenendo la prima donna alla guida della massima autorità finanziaria europea.