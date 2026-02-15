Ue, Christine Lagarde: “L’Europa si rafforza in tempi di crisi”

“L’Europa cresce in tempi di crisi. L’Europa è più forte, si rafforza in tempi di crisi”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durante un panel alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Sono state menzionate due crisi. Ne aggiungerei una terza, ovvero il calcio nel sedere che tutti abbiamo ricevuto a seguito del cambio di atteggiamento del presidente Trump nei confronti dell’Europa. Non sto liquidando la questione, sto solo dicendo che questo è ciò che sta accadendo in questo momento, e che avvicina molto i leader europei e i decisori politici, e questo deve continuare”; ha detto ancora Lagarde, sottolineando che “i mercati non sempre sbagliano. E se guardo alla quantità di denaro che viene investita in questo momento, in particolare dai venture capitalist, in quei settori chiave in cui i rapporti prezzo/utili e il rapporto prezzo/valore contabile stanno aumentando in modo massiccio… il denaro sta arrivando”.

“Mercato interno si sta risvegliando”

“Il mercato interno si sta risvegliando” ha aggiunto Lagarde. “Se guardo alla crescita dello scorso anno, è stata solo dell’1,5%, ma è stata trainata interamente da consumi e investimenti”, ha detto ancora Lagarde, aggiungendo che “le esportazioni hanno dato un contributo negativo”.