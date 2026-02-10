Italia-Turchia: ambasciatore Manzo, consolidare il nostro ruolo di partner strategico

“Nell’immediato l’obiettivo è dichiarato e ambizioso, anche rispetto alle difficoltà che la congiuntura internazionale pone sul piano economico e del commercio: superare il già elevato livello dei nostri scambi commerciali e consolidare il ruolo dell’Italia di partner economico strategico della Turchia, siamo primi nel Mediterraneo e secondi in Europa“. Lo afferma l’ambasciatore d’Italia ad Ankara Giuseppe Manzo in un’analisi per ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica economica’.

“La concorrenza è forte ma contiamo proprio su quella specialità delle relazioni tra i nostri due Paesi – osserva Manzo – che ha sin qui permesso di raggiungere risultati eccellenti e puntiamo soprattutto sui settori della difesa, dell’energia, della tecnologia applicata ai macchinari, delle infrastrutture e dello spazio, oltre naturalmente a quelli di tradizionale presenza italiana, come abbigliamento e agroalimentare”.

“Proprio con Federalimentare – continua Manzo – abbiamo in programma iniziative per tutelare il made in Italy e condividere con istituzioni e settore privato turco le nostre migliori pratiche per la tutela di prodotti, materia cui anche la Turchia è interessata per le proprie produzioni locali”.