Ex Ilva, conferito il mandato ai commissari per negoziare con Flacks

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha conferito mandato ai commissari straordinari di Ilva in a.s. e di Acciaierie d’Italia in a.s. di dar corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks group Llc, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 47 della Legge 428/1990 in merito alle consultazioni sindacali.

Pronti investimenti per 5 miliardi

Per l’ex Ilva di Taranto si era parlato a fine anno di una base per un possibile accordo che era stato annunciato dal fondatore del Gruppo Flacks, Michael Flacks. Il gruppo sarebbe pronto a investire 5 miliardi e offrirebbe garanzie per il futuro industriale sia a livello economico che ambientale.

I commissari e la richiesta danni a ArcelorMittal

ArcelorMittal conferma di aver ricevuto oggi dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria – la società che gestisce gli stabilimenti siderurgici italiani di proprietà e precedentemente gestiti da Ilva spa in amministrazione straordinaria – un atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Milano. “ArcelorMittal – afferma il gruppo in una nota – non ravvisa alcuna base fattuale o giuridica per tale affermazione e difenderà con vigore la propria posizione dinanzi a tutte le sedi competenti”. ArcelorMittal afferma di respingere “categoricamente tutte le accuse formulate nella richiesta” comprese quelle secondo cui avrebbe indotto i direttori e la dirigenza locale di Acciaierie d’Italia a commettere atti di cattiva gestione nell’ambito di una strategia “unificata” volta a smantellare gli stabilimenti, “distruggere” Acciaierie d’Italia e la sua attività e “saccheggiare” i profitti dall’Italia, causando ad Acciaierie d’Italia danni per circa 7 miliardi di euro.