Tech alla prova dei conti. Sorridono Meta e Microsoft, male Tesla

Le tech alla prova dei conti. Sorridono Meta e Microsoft, male invece Tesla.

Meta sfiora i 60 miliardi

Meta ha riportato utili del quarto trimestre 2025 per 22,8 miliardi di dollari (era 20,8 miliardi nello stesso periodo dell’anno prima) in aumento del 9% che hanno superato le stime e con indicazioni di vendita più forti del previsto. Il titolo è salito fino al 10% nelle contrattazioni after-hours. L’utile per azione è 8,88 dollari contro 8,23 dollari stimati. I ricavi sono a 59,89 miliardi di dollari contro i 58,59 miliardi di dollari stimati. Meta ha dichiarato di aspettarsi che le vendite del primo trimestre siano comprese tra 53,5 e 56,5 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 51,41 miliardi di dollari.

Utili in crescita per Microsoft

Microsoft ha registrato utili in crescita per il trimestre chiuso alla fine dell’anno, nonostante il rallentamento della crescita del suo business chiave nel cloud computing. Microsoft ha registrato un fatturato di 81,27 miliardi di dollari, sopra le aspettative di 80,32 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto all’aumento del 12,3% registrato nello stesso trimestre dell’anno scorso. Gli utili sono stati di 4,14 dollari per azione, contro le aspettative di 3,92 dollari. Il colosso tech archivia il trimestre con un fatturato in crescita del 17% su base annua, e un utile netto di 38,5 miliardi di dollari, in salita del 60% su base annua. “Siamo solo all’inizio della diffusione dell’intelligenza artificiale e Microsoft ha già costruito un business di intelligenza artificiale più grande di alcuni dei nostri principali franchise – dichiara il ceo di Microsoft Satya Nadella – stiamo ampliando i confini dell’intero nostro stack di intelligenza artificiale per generare nuovo valore per i nostri clienti e partner”.

Utile netto in calo del 46% per Tesla

L’azienda di veicoli elettrici Tesla di Elon Musk ha riferito mercoledì che l’utile netto dello scorso anno è sceso del 46% a 3,8 miliardi di dollari. È stato il secondo anno consecutivo con un forte calo degli utili. Il calo è avvenuto nonostante l’introduzione di modelli più economici e la promessa di Musk di rimanere concentrato sull’azienda dopo un’incursione nella politica statunitense. Nel quarto trimestre dell’anno scorso, l’utile netto di Tesla è sceso del 61%, attestandosi a 840 milioni di dollari. Tesla ha fatto sapere che investirà 2 miliardi di dollari nella società privata di intelligenza artificiale xAi.