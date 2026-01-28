Amazon annuncia licenziamenti per 16mila persone. Si tratta soltanto dell’ultimo taglio all’interno di un’ondata che ha coinvolto tutto il settore tecnologico. La vicepresidente senior dell’azienda di e-commerce Beth Galetti lo ha comunicato in un post sul blog.
I tagli seguono una serie di licenziamenti avvenuti a ottobre, quando Amazon ha licenziato 14mila lavoratori.
“I tagli che stiamo effettuando oggi avranno un impatto su circa 16mila ruoli in Amazon e stiamo lavorando duramente per supportare tutti coloro che sono coinvolti – prosegue Galetti – inizieremo offrendo alla maggior parte dei dipendenti con sede negli Stati Uniti 90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente; i tempi varieranno a livello internazionale in base ai requisiti locali e nazionali. Successivamente, ai colleghi che non riescono a trovare un nuovo ruolo in Amazon o che scelgono di non cercarlo, forniremo un supporto alla transizione che include indennità di fine rapporto, servizi di ricollocamento, benefici assicurativi sanitari e altro ancora”.