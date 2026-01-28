Per l’azienda di e-commerce il taglio, sia pure all’interno di un’ondata che ha coinvolto tutto il settore tecnologico, arriva dopo quello di ottobre che aveva toccato 14mila lavoratori.

Amazon annuncia licenziamenti per 16mila persone. Si tratta soltanto dell’ultimo taglio all’interno di un’ondata che ha coinvolto tutto il settore tecnologico. La vicepresidente senior dell’azienda di e-commerce Beth Galetti lo ha comunicato in un post sul blog.

I tagli seguono una serie di licenziamenti avvenuti a ottobre, quando Amazon ha licenziato 14mila lavoratori.

“I tagli che stiamo effettuando oggi avranno un impatto su circa 16mila ruoli in Amazon e stiamo lavorando duramente per supportare tutti coloro che sono coinvolti – prosegue Galetti – inizieremo offrendo alla maggior parte dei dipendenti con sede negli Stati Uniti 90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente; i tempi varieranno a livello internazionale in base ai requisiti locali e nazionali. Successivamente, ai colleghi che non riescono a trovare un nuovo ruolo in Amazon o che scelgono di non cercarlo, forniremo un supporto alla transizione che include indennità di fine rapporto, servizi di ricollocamento, benefici assicurativi sanitari e altro ancora”.