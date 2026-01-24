Mfe, Pier Silvio Berlusconi visita ProSieben: “Uniti diventeremo più forti”

Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1. Non un viaggio ufficiale né un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede di Monaco di Baviera del broadcaster tedesco da quando Mfe – MediaForEurope è diventata azionista di controllo. L’amministratore delegato di Mfe ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, per salutare il Ceo Marco Giordani e incontrare il management.

Vista l’occasione, Berlusconi ha salutato il maggior numero possibile di persone e ha incontrato le principali funzioni dell’azienda, in un clima informale. La visita si è svolta come un momento diretto di contatto e confronto, lontano dai rituali di una trasferta ufficiale.

La presenza a Monaco assume un significato particolare proprio perché si tratta della prima visita da parte del numero uno di Mfe nella sede del broadcaster tedesco, in quanto considerato un asset strategico nel progetto di sviluppo pan-europeo del gruppo. Un passaggio simbolico, volutamente sobrio, che mette al centro il rapporto con il management e le persone più che la formalità dell’evento.

“Saremo una squadra sempre più unita”

“Devo dirvi che sono molto felice di essere qui in ProSieben. È un vero onore per me essere qui con voi. Sono anni che crediamo nel progetto di un nostro broadcaster europeo. Continuiamo a pensare che sia una grande opportunità di sviluppo, partendo dalla televisione, che è il nostro core business, ma guardando anche a tutte le altre piattaforme e tecnologie”, le parole di Pier Silvio Berlusconi, che poi ha aggiunto. “Devo dirvi che non è stato facile – ha aggiunto – Abbiamo studiato l’azienda e il mercato tedesco per sette anni. Alla fine, è stato un bene non avere avuto fretta, perché con il passare degli anni e comprendendo che cosa ProSieben è e rappresenta, sono ancora più convinto – soprattutto ora che Marco Giordani è qui – che esista un potenziale incredibile. Questa è una grande azienda e troveremo – anzi, voi lo avete già, ma lo troveremo ancora di più insieme – lo slancio, l’entusiasmo e la fiducia per guardare al futuro e diventare più forti e più grandi. L’ultima cosa che voglio dirvi – e mi emoziono un po’ quando lo dico – è che Marco Giordani mi ha parlato molto di voi, delle persone di ProSieben, del team e della vostra energia. Ora sono ancora più felice di essere qui e penso che abbiate un grande valore, sia professionale sia umano. Il mio desiderio è quindi che iniziamo a guidarci l’un l’altro come una squadra sempre più unita, che lavori sempre di più insieme e che guardi al futuro con speranza, entusiasmo e tanta energia. Grazie per questa accoglienza così calorosa”.