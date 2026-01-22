Pensioni, erogate nel 2025 più di 831mila: importo medio a 1.229 euro

Le pensioni erogate con decorrenza nel 2025 sono state un totale di 831.285, per una cifra media di 1.229 euro: emerge dall’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’Inps. Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2024 è stato invece di 901.152 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.218 euro. I valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate e sono compresi anche gli assegni sociali.

I numeri delle singole categorie

In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, ci sono state 276.603 pensioni di vecchiaia, 225.046 pensioni anticipate, 62.400 pensioni di invalidità e 238.832 pensioni ai superstiti con decorrenza 2024. Nel 2025 sono state, invece, 267.332 quelle di vecchiaia, 202.708 le pensioni anticipate, 53.601 quelle di invalidità e 210.863 ai superstiti.