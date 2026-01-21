Eredità Agnelli, rigettata richiesta patteggiamento per Ferrero: gli atti al pm

È stata rigettata dal gip del Tribunale di Torino la richiesta di patteggiamento per Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia Agnelli e presidente della Juventus (il club è estraneo alla vicenda), accusato di falso in atto pubblico e infedeltà patrimoniale nel processo nato dall’inchiesta sull’eredita di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. I pubblici ministeri avevano espresso parere contrario alla richiesta di patteggiamento, presentata dagli avvocati di Ferrero ma poi di fatto revocata dagli stessi. Accogliendo la richiesta della Procura, il gip ha emesso un’ordinanza che dispone la restituzione degli atti ai pm.