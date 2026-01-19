Per l’Enac aumentano i passeggeri negli aeroporti italiani nel 2025. Secondo i primi dati dell’analisi messa a punto dall’Ente nazionale aviazione civile – e dedicata al traffico sugli scali del nostro Paese (pubblicata nel documento ‘Executive summary – dati di traffico 2025’) – i passeggeri sono aumentati del 5% a oltre 229 milioni l’anno scorso.

Nel 2025 sono stati 229.740.554 i passeggeri negli aeroporti nazionali, con un incremento del +5% rispetto al 2024. L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma primo scalo per traffico passeggeri con circa 50,9 milioni e una quota del 22% sul totale del traffico.

Il traffico nazionale, con i suoi 72,5 milioni di passeggeri (pari al 32% del traffico complessivo), mostra volumi sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Come primo aeroporto per volumi di traffico si conferma ancora Roma Fiumicino con una quota del 14%, pari a circa 10 milioni di passeggeri. Il traffico internazionale, con 157,2 milioni di passeggeri (pari al 68% del traffico complessivo), è cresciuto del +8% rispetto all’anno precedente. L’aerea geografica con la quale si osserva il maggior traffico è l’Unione europea (43%), con la Spagna primo Paese e Roma Fiumicino-Madrid Barajas quale rotta principale. La composizione del traffico per tipologia di vettore mostra come i voli low-cost abbiano trasportato il 63% del totale dei passeggeri, pari a 145,4 milioni (+6% rispetto al 2024) mentre il traffico su vettori tradizionali si è attestato al 37%, pari a 84,3 milioni di passeggeri (+3% rispetto all’anno prima).

Ripresa e crescita anche del comparto cargo (merci e posta) che nel 2025 ha movimentato oltre 1,2 milioni di tonnellate, segnando un incremento del +2% rispetto al 2024. Il traffico internazionale cargo (Ue e extra-Ue) rappresenta la principale componente di traffico, con 1,17 milioni di tonnellate (pari al 94% del traffico cargo complessivo) e volumi di traffico in aumento rispetto al 2024, trainato dalla componente extra-Ue (+7%). Il primo Paese per volumi è la Germania, con una quota del 13% (pari a 153mila di tonnellate) e Milano Malpensa-Leipzig-Halle quale rotta principale. Primo aeroporto si conferma Milano Malpensa con una quota del 61% e un incremento del traffico del +4% rispetto al 2024. Il traffico nazionale con circa 72mila tonnellate (pari al 6% del traffico cargo complessivo) ha registrato una flessione del -8% rispetto all’anno precedente.