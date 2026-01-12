Meta, Dina Powell McCormick nuova presidente: chi è l’ex consigliera di Trump e Bush

Dina Powell McCormick entrerà a far parte di Meta in qualità di Presidente e Vicepresidente. Lo annuncia il gruppo stesso in una nota. “Dina è stata un membro prezioso del Consiglio di amministrazione di Meta e si è impegnata profondamente nel nostro percorso di accelerazione verso l’intelligenza artificiale di frontiera e la superintelligenza personale. Man mano che cresciamo, la complessità di ciò che stiamo costruendo cambia. Meta sta creando un modello fisico e finanziario su larga scala che alimenterà il prossimo decennio dell’informatica, includendo data center, sistemi energetici e connettività globale su una scala senza precedenti”, spiega il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp.

Zuckerberg: “Esperienza a massimi livelli della finanza globale”

“L’esperienza di Dina ai massimi livelli della finanza globale, unita alle sue profonde relazioni in tutto il mondo, la rendono particolarmente adatta ad aiutare Meta a gestire questa prossima fase di crescita in qualità di Presidente e Vicepresidente dell’azienda, ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Meta.

Chi è Dina Powell McCormick

McCormick “vanta oltre 25 anni di esperienza ai massimi livelli nella finanza globale, nella sicurezza nazionale e nello sviluppo economico”, si legge nella nota. “Ha trascorso 16 anni presso Goldman Sachs come partner in ruoli di alta dirigenza, tra cui quello di membro del Comitato di gestione dell’azienda e responsabile del settore Global Sovereign Investment Banking. Durante il suo mandato, ha guidato alcune delle iniziative di sviluppo economico più influenti e di successo dell’azienda, tra cui 10.000 Women, 10.000 Small Businesses e One Million Black Women, programmi che hanno favorito la crescita economica a lungo termine e le opportunità in tutto il mondo. Nel servizio pubblico, Dina ha servito due presidenti degli Stati Uniti. È stata vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald J. Trump e ha ricoperto il ruolo di consigliere senior della Casa Bianca e assistente segretario di Stato per il segretario di Stato Condoleezza Rice sotto il presidente George W. Bush. Più recentemente, Dina è stata vice presidente, presidente e responsabile dei servizi clienti globali presso BDT & MSD Partners”, si legge inoltre.