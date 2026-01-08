SmartSailor, start up italiana presenta il ‘marinaio digitale’ al Ces di Las Vegas

Il “marinaio digitale” italiano arriva a Las Vegas. SmartSailor, il nuovo sistema sviluppato da Chimera Tech Srl, startup innovativa specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate, è presentato, da ieri fino al 9 gennaio, al Ces, sul palcoscenico tecnologico più influente al mondo, organizzato ogni anno nella città del Nevada (Stati Uniti d’America).

Nel cuore dell’Eureka Park, l’area del Venetian Expo dedicata all’innovazione globale, SmartSailor rappresenta il futuro della nautica Made in Italy all’interno della delegazione ufficiale guidata dall’Agenzia ICE.

Quella di Las Vegas è la terza tappa nel tour di presentazioni di SmartSailor, che aveva esordito a settembre 2025 prima al salone nautico Cannes (Francia) e poi a quello di Genova (Italia).

La novità è il “marinaio digitale” per tutti. In occasione della fiera, SmartSailor annuncia l’apertura delle registrazioni al proprio portale web a tutti gli armatori, svincolando per la prima volta l’uso del software dall’acquisto dell’hardware.

L’obiettivo è permettere a chiunque di toccare con mano le potenzialità di una gestione organizzata e digitale della propria barca. Registrandosi gratuitamente, gli utenti possono accedere subito al modulo “Scadenzario Intelligente”, uno strumento professionale progettato per alcune funzioni specifiche: centralizzare la burocrazia, avendo sotto controllo in un’unica dashboard scadenze assicurative, documenti di bordo e dotazioni di sicurezza; pianificare la manutenzione: creando un piano di interventi organizzato per mantenere la barca sempre efficiente, evitando fermi tecnici imprevisti; sperimentare l’ecosistema, capendo, attraverso l’uso pratico, come l’organizzazione dei dati sia il primo passo verso la “Smart Boat”, l’utente potrà poi decidere di potenziare il sistema integrando la SmartBox per il monitoraggio in tempo reale e la telemetria, trasformando quelle scadenze statiche in dati dinamici.