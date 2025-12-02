Ai, Chimera Tech al Ces di Las Vegas con SmartSailor

Chimera Tech annuncia la partecipazione al CES 2026 (Consumer Electronics Show), in programma a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio. La tech company italiana presenterà SmartSailor, piattaforma IoT per la gestione digitale delle imbarcazioni, all’interno della collettiva nazionale organizzata da ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

L’evento rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di internazionalizzazione del progetto, già presente ai recenti saloni nautici di Cannes e Genova. Per l’edizione 2026 del CES, la soluzione ha superato i criteri di ammissione della CTA (Consumer Technology Association), ottenendo l’accesso all’Eureka Park, l’area espositiva riservata alle startup ad alto contenuto tecnologico.

Focus su AI e sensoristica

A Las Vegas verrà presentato l’aggiornamento del motore di Intelligenza Artificiale integrato in SmartSailor. La tecnologia è stata sviluppata per aggregare i dati provenienti dalla sensoristica di bordo e fornire un’analisi tecnica in tempo reale. L’obiettivo del sistema è supportare armatori e fleet manager attraverso: Insight predittivi per la manutenzione e l’efficienza operativa; Diagnostica automatizzata dello stato dell’imbarcazione e degli impianti; Logbook digitale per la tracciatura delle attività.

Il contesto della selezione

La presenza in fiera è il risultato di un doppio iter di valutazione tecnica: da un lato la selezione operata da ICE per rappresentare l’innovazione italiana nel padiglione nazionale, dall’altro la validazione da parte dell’ente organizzatore americano per l’ingresso nell’area dedicata alle tecnologie emergenti.

Marco Chimenti, Chimera Tech

“La partecipazione al CES nell’area Eureka Park ci permette di confrontare le nostre metriche e i nostri algoritmi in un contesto globale”, dichiara Marco Chimenti, Amministratore di Chimera Tech. “L’obiettivo è dimostrare come l’integrazione tra IoT e AI possa avere un impatto concreto sulla sicurezza e sulla gestione tecnica nel settore nautico”.