Nautica, a Cannes e Genova la app Smart Sailor: marinaio digitale con Ai

Un marinaio digitale, che rende la barca un ambiente realmente “smart”, connesso e sicuro: è questo l’obiettivo di Smart Sailor, il nuovo prodotto sviluppato da Chimera Tech Srl, startup innovativa specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate. Smart Sailor rappresenta un vero e proprio cervello informatico e sempre connesso per la barca, capace di integrarsi con la strumentazione di bordo e garantire monitoraggio continuo, automazione dei sistemi, gestione da remoto e assistenza intelligente.

Smart Sailor ridefinisce la sicurezza in mare: il primo sistema modulare e scalabile che integra sensori, telecamere, connettività dati e gestione energetica. Una soluzione innovativa che raccoglie e analizza in tempo reale le informazioni di bordo, trasformando la barca in un ambiente più protetto, intelligente e sempre sotto controllo. Una piattaforma pensata per armatori, diportisti e velisti, in grado di elevare l’esperienza in mare a un livello superiore, con la stessa semplicità di utilizzo delle più moderne tecnologie di domotica e smart home. Smart Sailor sarà presentato per la prima volta ufficialmente al salone nautico di Cannes dal 9 al 14 settembre e, successivamente, a quello di Genova, dal 18 al 23 settembre allo stand della regione Lazio.

Le funzionalità del nuovo strumento

Le principali funzionalità di Smart Sailor sono: monitoraggio in tempo reale, con il controllo costante di motore, batterie, consumi e sensori di bordo con visualizzazione delle webcam di bordo; automazione intelligente, con la gestione automatica delle operazioni quotidiane per una navigazione più sicura e rilassata; controllo remoto, tramite app mobile, dello stato energetico, gli allarmi e i dispositivi di bordo sono sempre a portata di mano, ovunque ci si trovi; modalità rada, sicurezza all’ancora, gestione carichi per preservare le batterie, comfort ambientale e notifiche condivise con l’equipaggio; navigazione smart: dati integrati da gps, vento, profondità e meteo con analisi dei consumi e suggerimenti guidati dall’intelligenza artificiale; regata e performance: registro di bordo digitale, riconoscimento automatico delle manovre, analisi VMG/VMC e replay delle prove con report condivisibili.

Grazie all’intelligenza artificiale e a un sistema di allarmi “pensanti”, Smart Sailor offre un supporto costante e proattivo, capace di avvisare l’armatore in caso di eventi critici (acqua in sentina, condizioni meteo, intrusioni) e di suggerire decisioni più efficienti in navigazione. Smart Sailor è già disponibile e può essere installato su imbarcazioni a vela e a motore di diversa tipologia. Maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.smartsailor.it. “Con Smart Sailor abbiamo voluto portare nel settore della nautica da diporto la stessa rivoluzione digitale che ha trasformato le nostre case e le nostre città. Il nostro obiettivo è dare a ogni armatore uno strumento semplice, affidabile e innovativo che migliori la sicurezza, l’efficienza e il piacere di andare per mare”, dichiara il fondatore e ceo di Chimera Tech, Marco Chimenti.