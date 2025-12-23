Multa a Ryanair, Fto: “Antitrust richiama a regole mercato, vuoto di governance nazionale”

“La sentenza sull’abuso di posizione dominante a carico di Ryanair richiama al rispetto delle regole di concorrenza e al principio della par condicio operativa per tutti gli operatori della filiera turistica”. Lo commenta Franco Gattinoni, presidente di Fto-Confcommercio, in merito alla decisione dell’Antitrust sulla compagnia aerea irlandese. “La nostra federazione – aggiunge Gattinoni – da sempre orientata alla collaborazione e al dialogo con gli altri stakeholder del comparto, è stata costretta ad aprire una segnalazione all’Agcm per tutelare l’attività professionale delle agenzie di viaggio, fortemente penalizzata da pratiche non coerenti con un mercato equo e trasparente”. “Il provvedimento evidenzia infine le criticità derivanti dall’assenza di una governance nazionale dei trasporti, che consente a singoli vettori di operare secondo logiche di ‘divide et impera’, di orientare il traffico in funzione dei benefici di contributi pubblici concessi da enti aeroportuali ravvicinati e di non garantire una programmazione dei voli stabile, con ricadute negative sulla pianificazione delle nostre imprese e sulla promozione turistica delle destinazioni”.