Lagarde: “Colpita da sviluppo economico e gestione conti pubblici dell’Italia”

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, loda la gestione dei conti pubblici e la crescita dell’Italia in un’intervista con Bruno Vespa a ‘Cinque Minuti’ su Rai1. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi che il rating del debito sovrano dell’Italia sia sottovalutato rispetto ad altri Paesi come la Francia, la leader di Francoforte ha detto: “Non voglio giudicare singoli paesi, figuriamoci fare confronti tra paesi diversi, sono rimasta però colpita dallo sviluppo economico e dalla gestione delle finanze pubbliche del vostro Paese“.

“Mancata ratifica del Mes è un problema”

Lagarde ha anche parlato del fatto che l’Italia sia rimasta l’unico Paese in Europa a non ratificare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), noto anche come ‘fondo salva-Stati’, un sistema che serve a garantire la stabilità finanziaria della zona euro offrendo assistenza finanziaria ai Paesi membri in difficoltà economica. “Credo sia un problema“, ha detto la leader della Bce sulla mancata ratifica. “Io credo che la capacità piena del meccanismo di stabilità europeo sia veramente una priorità. Non è necessario, e forse non lo sarà mai, come strumento per assistere un paese in una situazione difficile, ma nel caso diventi necessario dovrebbe essere a disposizione. Io darei veramente il benvenuto all’approvazione da parte dell’Italia”, ha aggiunto. Il governo Meloni non ratifica la riforma del Mes perché lo strumento è percepito come ‘obsoleto’ e legato a regole di austerità percepite come potenzialmente dannose per l’Italia, con la convinzione che attivarlo porterebbe a una limitazione della sovranità economica e sulle politiche di bilancio nazionali.