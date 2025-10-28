Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Amazon verso il licenziamento di 30mila dipendenti

Lo riportano i media statunitensi: si tratterebbe dei tagli più ingenti alla forza lavoro nella storia dell’azienda

Amazon si sta preparando ad annunciare un taglio di 30mila posti di lavoro a partire da oggi, martedì. Lo riportano i media statunitensi e in particolare la CNBC, che cita una fonte vicina all’azienda. I licenziamenti rappresenteranno i tagli più ingenti alla forza lavoro aziendale di Amazon nella storia dell’azienda e riguarderanno quasi tutti i settori. Secondo quanto affermato dalla fonte, l’azienda dovrebbe iniziare a informare i dipendenti dei licenziamenti via e-mail martedì mattina.

