Amazon verso il licenziamento di 30mila dipendenti

Amazon si sta preparando ad annunciare un taglio di 30mila posti di lavoro a partire da oggi, martedì. Lo riportano i media statunitensi e in particolare la CNBC, che cita una fonte vicina all’azienda. I licenziamenti rappresenteranno i tagli più ingenti alla forza lavoro aziendale di Amazon nella storia dell’azienda e riguarderanno quasi tutti i settori. Secondo quanto affermato dalla fonte, l’azienda dovrebbe iniziare a informare i dipendenti dei licenziamenti via e-mail martedì mattina.