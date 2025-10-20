Btp Valore, ordini già oltre il miliardo di euro

Il nuovo Btp Valore in collocamento da questa mattina ha già registrato ordini per oltre un miliardo di euro (1,048 miliardi) dopo poco più di un’ora, con oltre 31mila contratti.

Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di sette anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Sono previsti tassi minimi del 2,60% per il primo, secondo e terzo anno, del 3,10% per il quarto e il quinto anno, del 4,00% per il sesto e il settimo anno.

La quinta emissione sarà collocata da lunedì 20 ottobre alle 13 fino a venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Lanciato nel giugno 2023 dal governo Meloni (l’ultima a maggio), con il “fratello” Btp Più, nelle cinque emissioni in due anni hanno totalizzato una raccolta complessiva di 80 miliardi di euro. Ha riportato così una fetta del debito pubblico italiano nelle tasche dei cittadini, missione dell’esecutivo e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.