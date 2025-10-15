Lavoro, Elis lancia 'GenerAzione Talento' per valorizzare l’impiego degli over 50

Promuovere l’occupazione di chi ha più di 50 anni, valorizzare l’esperienza sul posto di lavoro e favorire lo scambio di conoscenze con le nuove generazioni. Con questi obiettivi il Consorzio Elis lancia ‘GenerAzione Talento’ e lo fa nel suo Campus di Roma davanti a ospiti istituzionali, imprenditori e Ceo. Sono oltre 300 i top manager radunati per la presentazione del progetto dal Consorzio Elis, sotto la presidenza di turno della Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere. Al centro dei prossimi sei mesi di lavoro sarà centrale la fase di ascolto e si concretizzerà in uno studio demografico del gruppo di ricercatori guidato dal Prof. Francesco Billari, docente di Demografia e Rettore dell’Università Bocconi, e dal direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e Docente di Economia dell’ateneo milanese Prof. Vincenzo Galasso. Verrà analizzato un campione di lavoratori over 55 delle aziende che aderiscono al progetto, con l’obiettivo di comprenderne a fondo bisogni e aspirazioni. La fase di condivisione poi permetterà alle aziende di mettere a fattore comune eventuali esperienze per confrontarle con sperimentazioni avvenute in altri contesti e in altri paesi. Questa fase sarà guidata dalla Professoressa Raffaella Sadun, docente di Business Administration alla Harvard Business School. “Un progetto che è vero che focalizza gli over 55, ma in un’ottica di collaborazione intergenerazionale per rendere le aziende più competitive, più resilienti e anche più attente a includere in maniera positiva tutte le esperienze che abbiamo nei nostri gruppi”, dichiara la presidente di Poste e del consorzio Elis Silvia Rovere. Sulla base dei risultati che emergeranno dalle prime due fasi, la cui conclusione è prevista per aprile 2026, il progetto entrerà nella fase di sperimentazione, con l’obiettivo di tradurre gli elementi di analisi in azioni concrete. Presenti tra le autorità anche la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone e l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani. All’evento anche il presidente dell’Inps Gabriele Fava che per l’occasione ha annunciato l’ingresso dell’Istituto nel Consorzio Elis. “Quelli che mi piace definire diversamente giovani”, dichiara Fava, “devono essere visti come una risorsa e non come un costo. E sono fondamentali anche per l’inserimento dei giovani. Il futuro non si aspetta ma si crea insieme“.