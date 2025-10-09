Pagamenti istantanei, da oggi al via le nuove regole: il tutorial con l’App di Poste Italiane

Da oggi inviare denaro nell’area dell’euro sarà più veloce e sicuro che mai. Grazie alle nuove norme Ue sui pagamenti istantanei, cittadini e imprese possono ora trasferire denaro in pochi secondi, in qualsiasi momento e in tutta l’area dell’euro.

“Il regolamento migliorerà notevolmente la vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese, consentendo loro di inviare e ricevere pagamenti istantaneamente 24 ore su 24. Ciò renderà le transazioni più sicure, con i prestatori di servizi di pagamento tenuti a verificare il beneficiario previsto e a inviare un avviso al pagatore in caso di errore o sospetta frode. Monitoreremo l’attuazione concreta negli Stati membri affinché tutti possano beneficiare appieno di queste nuove norme”, afferma la commissaria per i Servizi Finanziari Maria Luis Albuquerque.

Per sapere come compiere l’operazione, in modo semplice con l’App di Poste Italiane, ecco il nuovo tutorial realizzato dal TG Poste.