Lufthansa vuole tagliare 4.000 posti di lavoro.

Meno personale più AI

Il gruppo punta a ridurre personale nel settore amministrativo entro il 2030. L’azienda, con sede a Monaco, ha annunciato che i processi interni saranno digitalizzati, automatizzati e centralizzati proprio per il 2030. Le riduzioni riguardano principalmente i ruoli amministrativi, non quelli operativi. “La digitalizzazione e il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale – spiega la compagnia aerea – garantiranno una maggiore efficienza in molti settori e processi”.

Il Piano ‘Turnaround’

La compagnia aerea, che si confronta con costi operativi elevati, non è ancora riuscita – a differenza di altri grandi vettori europei – a riportare la capacità e la produttività ai livelli del 2019, precedenti alla pandemia. L’obiettivo di lungo periodo, ossia raggiungere un margine operativo dell’8%, resta quindi distante. Nel 2023, il gruppo ha registrato una redditività del 4,4%, inferiore rispetto ai concorrenti diretti Iag e Air France-Klm. Proprio un anno fa Lufthansa aveva avviato il piano di ristrutturazione denominato ‘Turnaround’.

Utile in miglioramento

Durante la crisi pandemica, che ha messo in ginocchio il settore aereo mondiale, Lufthansa aveva già tagliato circa 20mila posti. Inoltre, lo scorso settembre il gruppo ha annunciato una nuova fase di razionalizzazione: a partire da gennaio 2026, le reti di corto e medio raggio di Lufthansa, Swiss, Austrian e Brussels Airlines saranno gestite in modo centralizzato, così come le funzioni IT delle compagnie hub del gruppo. Il gruppo ha anche espresso ottimismo per l’anno in corso. Si prevede che l’utile operativo prima delle voci straordinarie (Ebit rettificato) supererà significativamente il valore dell’anno precedente di 1,6 miliardi di euro.

Obiettivo sinergia e efficienza

Al Capital markets day di Monaco, il gruppo Lufthansa ha presentato la propria pianificazione strategica e annunciato i nuovi obiettivi finanziari di medio termine. L’azienda ha ribadito l’intenzione di ridisegnare la struttura organizzativa e operativa per favorire una cooperazione più stretta tra le compagnie aeree del gruppo e le funzioni centrali, così da creare sinergie, aumentare l’efficienza e generare valore sostenibile per clienti, azionisti e dipendenti. Oltre al già annunciato taglio di 4.000 posti amministrativi entro il 2030, la strategia si fonda su quattro pilastri: Network Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Ita airways): maggiore integrazione tra vettori, processi decisionali più rapidi e gestione centralizzata delle reti di corto e medio raggio.

In arrivo 230 nuovi aerei

La compagnia prosegue inoltre il piano ‘Turnaround’ e la più grande modernizzazione della flotta nella sua storia, con 230 nuovi aeromobili entro il 2030, di cui 100 a lungo raggio. Point-to-point con Eurowings: dopo la ristrutturazione, Eurowings consolida il proprio ruolo di compagnia ‘value’ per l’Europa, ampliando l’offerta per il tempo libero e sviluppando il tour operator Eurowings Holidays. L’arrivo di 40 Boeing 737-8 max permetterà di avere una delle flotte più giovani e competitive in Europa. Lufthansa Technik (Mro): attraverso il programma ‘Ambition 2030’, il leader mondiale nei servizi di manutenzione e supporto tecnico investirà nell’espansione internazionale (Canada, Portogallo), nel digitale e nel nuovo settore defense, con l’obiettivo di incrementare significativamente ricavi e margini. Lufthansa Cargo: forte della crescita dell’e-commerce e della volatilità dei mercati globali, investirà 600 milioni di euro nell’hub merci di Francoforte, puntando su digitalizzazione e automazione per collocarsi tra i primi tre player mondiali del settore.