Presentazione dei nuovi vertici, punti fedeltà Volare subito attivo. Eberhart guarda anche al 'rilancio di Alitalia'

Ita entra nella famiglia Lufthansa. Il nuovo ad Joerg Eberhart, ceo di Ita Airways, annuncia per il 2025 un tempo di consolidamento, promettendo assunzioni (guardando al bacino dei lavoratori in cassa integrazione) e crescita nei prossimi due anni. Non solo: pensa che “l’italianità” abbia un alto “potenziale” e valuta come “rilanciare il marchio Alitalia“.

La conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici Ita, dopo il ‘matrimonio’ con Lufthansa, si svolge nel quartier generale di Fiumicino, dove si parla anche della possibilità di nuovi collegamenti e della partnership che vale da subito anche sui punti fedeltà.

Consolidamento e flotta 100 aerei

“Quest’anno sarà di consolidamento prevediamo una capacità della flotta con 100 aeromobili e non sono previste tante assunzioni” se non la sostituzione dei pensionati; poi con la crescita della flotta ci aspettiamo nuove assunzioni – afferma Eberhart – nel personale della vecchia Alitalia ci sono professionalità importanti quindi se ci saranno assunzioni si guarderà anche al bacino dei dipendenti in cassa integrazione“.

Crescita nel 2026-2027

“Stiamo lavorando sul business plan e sul budget – rileva ancora l’ad – tutti aspettavano il closing, ora ci sarà da fare il Piano industriale che dopo un anno di consolidamento prevederà una crescita nel 2026-2027“.

Rilancio del brand Alitalia

“Ita è in possesso del marchio e pensiamo che abbia un valore alto, c’è un potenziale alto. Prima di considerare come e quando riavviare il marchio vorremo raggiungere un break even, così potremo rilanciare il marchio nel modo migliore – osserva Eberhart – vediamo come vanno i prossimo mesi ma c’è l’idea di usufruire del potenziale di questo marchio“. Un marchio che secondo un ragionamento ad hoc potrebbe trovare spazio nella “livrea” (anche se “fino a nuovo ordine rimarrà così”). Oltre al valore del brand Alitalia viene poi fatto presente come “l’italianità” sia “un potenziale illimitato di cui Ita può usufruire nel futuro”.

Programma Volare

Dall’uso dei programmi frequent flyer, al trasferimento delle operazioni di volo nei terminal aeroportuali, all’accesso alle lounge, al codeshare, al programma voli europei coordinato, la partnership tra Ita e Lufthansa vale da subito anche in questi ambiti. In particolare i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways, così come i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

