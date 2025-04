I ricavi salgono del 10% a 8,1 miliardi. Ita Airways entra nel bilancio e prosegue processo integrazione

Per Lufthansa migliorano i conti del primo trimestre.

Aumento del fatturato

Il fatturato del gruppo sale del 10% a 8,1 miliardi di euro e la perdita operativa migliora di 127 milioni di euro a meno 722 milioni contro gli 849 milioni di euro di un anno fa. “La domanda globale di viaggi aerei continua a crescere“, informa il Gruppo tedesco commentando i dati del primo trimestre 2025. Sul Nord Atlantico, per esempio, il numero dei passeggeri è aumentato di oltre il 7%.

Ita Airways entra nel bilancio

Prosegue il processo di integrazione di Ita Airways nel gruppo Lufthansa. Nella presentazione dei conti del primo trimestre la compagnia di bandiera italiana entra nel bilancio di Lufthansa anche se per ora soltanto come joint venture e citata nelle spese in conto capitale. Il gruppo Lufthansa ha completato l’acquisizione del 41% di Ita Airways, il 17 gennaio mediante un conferimento di capitale di 325 milioni di euro che ora si riflette nel risultato operativo negativo delle partecipazioni (-38 milioni contro i -13 milioni del 2024). “Questa voce – spiega Lufthansa – comprende principalmente la performance negativa stagionale della joint venture Sun Express e, per la prima volta, il risultato negativo pro-rata dell’investimento azionario in Ita Airways“. La compagnia aerea italiana è così andata “ad ampliare il network del gruppo come quinta compagnia aerea del network“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata