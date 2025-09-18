Mediobanca, Nagel lascia il timone e saluta: “Siate pronti a superare nuove sfide”

Mediobanca, la quiete dopo la tempesta. Nel giorno del Cda, il ceo Alberto Nagel lascia il timone di Piazzetta Cuccia, dopo il successo dell’Opas di Mps. Saluta dipendenti citando Orazio, ricorda le nuove sfide da superare che si troveranno di fronte. E vende un milioni di azioni di Mediobanca per un totale di circa 21,3 milioni di euro, sfruttando i termini di riapertura dell’offerta di Mps.

Il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, ha venduto 400mila azioni per circa 8,5 milioni. Il presidente dell’attuale Cda di Piazzetta Cuccia, Renato Pagliaro, ha venduto 100mila azioni per circa 2,1 milioni di euro.

“Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi dato il privilegio di lavorare con voi – scrive Nagel in una lettera dopo 20 anni passati nell’istituto – e ricordatevi di quanto scrisse Orazio: ‘Graecia capta ferum victorem cepit’“.

“La Banca si basa sulla fiducia che ispira ai suoi stakeholders – osserva Nagel – quindi: reputation first! Grazie al vostro lavoro, oggi possiamo dire che la nostra Banca è diversa da molte altre ed è specializzata in business complessi dove ha una presenza di mercato solida e prospettive di crescita. Ma quello che più conta è che ha conservato la sua cultura identitaria, associata al suo brand, che ha un fortissimo valore e che, a mio avviso, è il quid pluris del nostro Gruppo“.

Quella di Mediobanca è una “cultura fatta di competenza, passione, trasparenza e understatement che abbiamo ereditato da banchieri straordinari come Enrico Cuccia e Vincenzo Maranghi. Una cultura che… ti rimane cucita addosso”.

“Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici – rileva ancora Nagel – così come sono certo che la nuova proprietà della Banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità. A metà del 2019, con la progressiva riduzione del Patto di sindacato, peraltro trasformato in un Accordo di consultazione, il capitale sul mercato è pressoché totalitario e Mediobanca una vera public company. Dal 2020 ad oggi si è assistito ad un ritorno dell’azionariato stabile a discapito del mercato. Questa marcata evoluzione del Gruppo è anche frutto di alcune mie radicate convinzioni. La prima la chiamerei ‘darwinismo bancario’. Le banche devono adattarsi ad un contesto che cambia rapidamente che se non capito ed affrontato proattivamente, adattando i modelli di business, porta ‘all’estinzione della specie’”.

La seconda è che “la specializzazione in attività a maggior sofisticazione e valore aggiunto protegge nel lungo termine il valore degli intermediari. Ed è per questa ragione che ho sempre preferito l’acquisizione di un wealth manager di taglia e di fascia alta, con ripetuti tentativi effettuati negli ultimi 6 anni, piuttosto che l’unione con una banca commerciale per lo più concentrata sul mass market”, mentre la terza “è che le banche quotate hanno molte più chance di crescere e di generare extra-ritorni, tanto più forte è l’allineamento di interessi tra azionisti e banca”.