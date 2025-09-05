Caro tazzina, Scocchia (Illy): "Prezzi caffè aumentati di tre volte la media storica"

“Per sei anni, tra il 2015 e il 2021, il prezzo del caffè è stato stabile e basso, tra 100 e 130 centesimi per libbra: questo giustificava anche dei prezzi della tazzina molto contenuti. Dopodiché è iniziato a crescere in maniera esponenziale. Oggi costa 380 centesimi per libbra, quindi oltre tre volte quella che era la media storica. Ovviamente le imprese non possono assorbire dei costi che sono tre volte oltre la media storica e quindi devono un po’ ridurre le proprie aspettative di profittabilità, e un po’ riversare a valle questi costi. Ovviamente è tutta una catena, l’ultimo l’ultimo anello della catena siamo tutti noi consumatori che il mattino andiamo al bar a consumare la nostra tazzina. La tazzina oggi costa 1,22 euro, quindi più 20% rispetto al 2021 e purtroppo il trend rialzista è destinato a perdurare”. Lo ha spiegato a LaPresse Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illy Caffè a margine del Forum Ambrosetti organizzato da The European House a Cernobbio.