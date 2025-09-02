Kraft Heinz si divide in due società a 10 anni dalla fusione

Il gruppo americano Kraft Heinz, a dieci anni dalla sua fusione che ha dato vita a una delle più grandi aziende alimentari del mondo, ha annunciato che si dividerà in un due società. Una includerà pasti a lunga conservazione e marchi come Heinz, Philadelphia cream cheese e Kraft Mac & Cheese, ha dichiarato martedì Kraft Heinz. L’altra includerà marchi come Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables. I nomi delle due società saranno resi noti in seguito.

L’annuncio dell’azienda lo scorso maggio

Kraft Heinz aveva annunciato a maggio che stava conducendo una revisione strategica dell’azienda, prefigurando una potenziale scissione. “I marchi di Kraft Heinz sono iconici e amati, ma la complessità della nostra attuale struttura rende difficile allocare il capitale in modo efficace, dare priorità alle iniziative e promuovere la crescita nei settori più promettenti”, ha dichiarato in un comunicato il presidente esecutivo Miguel Patricio. Il percorso verso la fusione di Kraft e Heinz è iniziato nel 2013, quando l’investitore miliardario Warren Buffett ha collaborato con la società di investimento brasiliana 3G Capital per acquistare H.J. Heinz Co. All’epoca, l’accordo da 23 miliardi di dollari era il più costoso mai realizzato nel settore alimentare.

La fusione del 2015

Nel 2015, Buffett e 3G hanno deciso di fondere Heinz con Kraft. La fusione ha dato vita alla quinta azienda alimentare e di bevande più grande al mondo, con un fatturato annuo di 28 miliardi di dollari. Buffett e 3G hanno contribuito ciascuno con 5 miliardi di dollari per un dividendo speciale per gli azionisti di Kraft. Ad aprile, Kraft Heinz ha abbassato le sue previsioni di vendita e di utili per l’intero anno, citando la minore spesa dei consumatori negli Stati Uniti e l’impatto dei dazi del presidente Donald Trump. Non ha intenzione di cambiare le attuali sedi dei suoi uffici centrali a Chicago e Pittsburgh e prevede che la transazione sarà completata nella seconda metà del 2026. Le azioni dell’azienda sono leggermente aumentate prima dell’apertura del mercato.