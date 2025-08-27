Taylor Swift si sposa, il gioielliere romano: "L'anello vale 500mila euro, in linea con la tendenza verso il taglio antico"

L’anello di fidanzamento di Taylor Swift riflette le tendenze attuali della moda e un ritorno all’eleganza d’epoca, secondo Giuliano Ansuini, gioielliere romano di quinta generazione ed esperto di gioielli vintage. “Abbiamo molti pezzi vintage e numerosi diamanti dal taglio antico. Va sottolineato che il prezzo dei tagli antichi è in aumento,” ha spiegato, aggiungendo che oggi alcuni tagli antichi sono solitamente più costosi di quelli moderni.

Secondo Ansuini, l’anello di Swift è un pezzo unico, dal valore stimato intorno ai 500.000 euro (circa 672.000 dollari).

La pop star ha annunciato il fidanzamento con Travis Kelce su Instagram. Il taglio del diamante risale al XVIII secolo ed è stato progettato da Kindred Lubeck, come ha confermato un rappresentante della cantante. Il diamante è un vecchio taglio brillante a cuscino (old mine cut), ha dichiarato l’ufficio stampa di Swift. Il diamante di Swift è incastonato in una montatura a castone in oro giallo.

“È una pietra che ha 4 milioni di anni, e non è facile trovarne una così grande sul mercato,” ha affermato Ansuini. La gioielleria Ansuini è stata fondata a Roma nel 1860. Giuliano Ansuini ne ha assunto la guida nel 1990 e oggi la gestisce insieme al figlio Nicola, sesta generazione della tradizione di famiglia.