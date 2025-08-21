Mediobanca, assemblea dice ‘no” a ops su Banca Generali

L’assemblea degli azionisti di Mediobanca ha detto no all’Ops su Banca Generali. Lo comunica Mediobanca in una nota.

“L’Assemblea degli azionisti di Mediobanca – si legge nella nota di Piazzetta Cuccia -, riunitasi in data odierna con la presenza del 78% del capitale, ha respinto la proposta del Consiglio in merito all’autorizzazione” per “dare esecuzione all’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali con voti: favorevoli pari al 35% del capitale sociale, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati; contrari pari al 10% del capitale sociale, sostanzialmente il Gruppo Caltagirone; astenuti pari al 32% del capitale sociale, di cui il 20% Delfin, 5% Casse Previdenziali italiane (Enasarco, Enpam, Forense), 3% investitori istituzionali (Amundi, Anima, Tages), 2% Edizione Holding, 2% Unicredit”.

Nagel: “No a Generali opportunità mancata”



“Un’opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca”. Così l’Amministratore Delegato di Mediobanca Alberto Nagel, in una nota, in cui Piazzetta Cuccia comunica che la assemblea degli azionisti ha bocciato l’Ops su Banca Generali. “Si tratta chiaramente di un’opportunità, per ora, mancata per lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario italiano”, evidenzia Nagel nella nota in cui Piazzetta Cuccia comunica che la assemblea dei soci ha bocciato l’Offerta pubblica di scambio su Banca Generali.”Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l’operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale”, dice Nagel nella nota.

Nagel: “Effetto evidente di un conflitto di interesse”

Il no alla Ops su Banca Generali arrivato dalla assemblea degli azionisti di Mediobanca è l’effetto di “un evidente conflitto di interesse”. A sottolinearlo è l’Amministratore Delegato di Mediobanca Alberto Nagel, in una nota, in cui Piazzetta Cuccia comunica che la assemblea degli azionisti ha bocciato l’Ops su Banca Generali. “Risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali”, aggiunge Nagel nella nota.



La Bce aveva dato l’ok



Questa settimana, lunedì, la Bce ha dato l’ok all’operazione con cui Mediobanca intendeva acquisire Banca Generali per la creazione di un player ‘campione’ del wealth management. A ieri sera – a quanto appreso da fonti vicine alla banca – era stato depositato circa il 77-78% del capitale.