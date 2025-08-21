Dazi, Sefcovic: "Alternativa ad accordo era guerra commerciale con Usa"

Unione Europea e Stati Uniti hanno siglato una dichiarazione congiunta sui dazi, che introduce un nuovo regime tariffario con tetto massimo al 15% per la maggior parte delle esportazioni Ue. Nessuna esenzione per vino e alcolici. “Si tratta di un accordo strategico importante. Lo sosteniamo pienamente e ci impegniamo a realizzarlo. Vorrei dirlo chiaramente: l’alternativa, una guerra commerciale con dazi alle stelle e un’escalation politica, non aiuta nessuno”, ha commentato in conferenza stampa Bruxelles il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic.