Dazi, Ue: “Concordata dichiarazione congiunta con Usa”

L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi, dopo l’accordo politico raggiunto in Scozia a fine luglio tra il presidente Usa, Donald Trump, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La dichiarazione congiunta “istituisce un quadro per un commercio e investimenti transatlantici equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi” e “conferma e rafforza l’accordo politico raggiunto dalla presidente von der Leyen e dal presidente Trump il 27 luglio”, viene riferito in una nota.

Von der Leyen: “Accordo Ue-Usa rafforza relazioni transatlantiche”

“Prevedibilità per le nostre aziende e i nostri consumatori. Stabilità nel più grande partenariato commerciale al mondo. E sicurezza per l’occupazione e la crescita economica europea nel lungo termine. Questo accordo commerciale Ue-Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la pubblicazione della dichiarazione congiunta sui dazi con gli Usa.

Ue: “In dichiarazione congiunta tetto 15%, anche auto e farmaci”

La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi “illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell’Ue, con un’aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname”. Lo si legge in una nota dove viene precisato che “i settori già soggetti a dazi della nazione più favorita (Npf) pari o superiori al 15% non saranno soggetti a dazi aggiuntivi“.

“Per quanto riguarda le automobili e i relativi componenti, il tetto del 15% si applicherà parallelamente all’avvio da parte dell’Ue delle procedure di riduzione tariffaria per i prodotti statunitensi”, viene riferito. Inoltre, a partire dal 1° settembre, diversi gruppi di prodotti beneficeranno di un regime speciale, con l’applicazione dei soli dazi Npf, livello della nazione più favorita. Tra questi rientrano le risorse naturali non disponibili (come il sughero), tutti gli aeromobili e i relativi componenti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti, nonché i precursori chimici. Inoltre, in linea con la dichiarazione della Presidente von der Leyen del 27 luglio, entrambe le parti “concordano di continuare a lavorare con ambizione per estendere questo regime ad altre categorie di prodotti, un obiettivo fondamentale per l’Ue”. “Riconoscendo le sfide comuni e i vantaggi della cooperazione, l’Ue e gli Stati Uniti intendono impegnarsi per proteggere le proprie economie dalla sovraccapacità nei settori dell’acciaio e dell’alluminio e per creare catene di approvvigionamento sicure tra loro, anche attraverso una soluzione di contingentamento tariffario per le esportazioni Ue di acciaio e alluminio e dei loro derivati”, viene precisato.

Ue acquisterà chip per AI da Usa per almeno 40 miliardi di dollari

L’Unione Europea si impegna “ad acquistare chip per l’intelligenza artificiale statunitensi per un valore di almeno 40 miliardi di dollari per i suoi centri di calcolo”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. “L’Unione Europea prevede inoltre di collaborare con gli Stati Uniti per adottare e mantenere requisiti di sicurezza tecnologica in linea con quelli degli Stati Uniti, in uno sforzo concertato per evitare la fuga di tecnologia verso destinazioni preoccupanti. Gli Stati Uniti si impegneranno a facilitare tali esportazioni una volta che tali requisiti saranno in vigore”, viene riferito. Inoltre, viene ribadito che “l’Unione Europea intende acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti energetici nucleari dagli Stati Uniti, per un valore di 750 miliardi di dollari entro il 2028“.

La Ue si impegna ad aumentare gli acquisti di armamenti

“L’Unione Europea prevede di aumentare significativamente l’approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il sostegno e l’agevolazione del governo statunitense”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi, dove viene sottolineato che “questo impegno riflette una priorità strategica condivisa: approfondire la cooperazione industriale transatlantica in materia di difesa, rafforzare l’interoperabilità della Nato e garantire che gli alleati europei siano dotati delle tecnologie di difesa più avanzate e affidabili disponibili”. Un funzionario della Commissione europea, nel corso di un briefing con i giornalisti, precisa poi che “nel testo non ci sono numeri, quindi non stiamo prendendo un impegno specifico. Non ci stiamo impegnando in nulla di specifico. Stiamo sostanzialmente dicendo che stiamo aumentando la nostra spesa militare e per la difesa e, ovviamente, essendo gli Stati Uniti un importante fornitore di equipaggiamenti, ci aspettiamo che, nell’ambito del nostro aumento complessivo della spesa militare, acquistiamo anche più equipaggiamenti statunitensi, proprio come ci aspettiamo di acquistarne molti di più e di costruirne molti di più all’interno dell’Unione Europea”.

Sefcovic: “Dichiarazione congiunta primo passo, al lavoro su esenzioni”

La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi “è solo il primo passo”, “la Ue e gli Stati Uniti valuteranno la possibilità di esentare altri settori in futuro”. Lo dice il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo la pubblicazione della dichiarazione congiunta. “Si tratta di un accordo strategico importante. Lo sosteniamo pienamente e ci impegniamo a realizzarlo. Vorrei dirlo chiaramente: l’alternativa, una guerra commerciale con dazi alle stelle e un’escalation politica, non aiuta nessuno“, sottolinea Sefcovic. “Danneggia – aggiunge – l’occupazione, danneggia la crescita e danneggia le imprese sia nell’Ue sia negli Stati Uniti, e non si tratta di un’ipotesi teorica, poiché quasi 5 milioni di posti di lavoro europei, molti dei quali nelle Pmi, sarebbero a rischio. Questo accordo evita questa strada. Crea fiducia, porta stabilità e rafforza un legame transatlantico vitale in un momento in cui unità e partenariato sono più importanti che mai”.

“Vino e alcolici per ora fuori da esenzioni”

“I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell’Unione Europea. Purtroppo, non siamo riusciti a far rientrare questo settore e questa categoria tra quelle nel livello della nazione più favorita (Npf). In merito vorrei aggiungere una parola molto importante, e questa è non ancora, perché i nostri colleghi statunitensi sanno che questo è il nostro interesse, è qualcosa di molto importante per noi” e nella dichiarazione congiunta è presente un paragrafo nel quale si “afferma che entrambe le parti, gli Stati Uniti e l’Ue, sono pronte a valutare altri settori in cui potremmo abbassare i dazi in futuro”. Lo dice il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo la dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. “Quindi, queste porte non sono chiuse per sempre. Siamo stati molto chiari sul fatto che questo è molto importante per noi e collaboreremo con i nostri partner statunitensi nel tempo per aprire un numero di settori in cui vorremmo vedere un ulteriore abbassamento dei dazi, soprattutto in queste categorie molto importanti”, aggiunge.

“Regolamenti digitali fuori da negoziati con Usa”

Per quanto riguarda il Digital Market Act e il Digital Service Act “abbiamo tenuto queste questioni fuori dai negoziati commerciali, concentrandoci su ciò che era chiaramente la priorità, e quindi non troverete alcun riferimento a questo nella dichiarazione congiunta”. Lo dice il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo la dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. “Ci saranno – aggiunge – molte questioni che saranno discusse” ma “ovviamente siamo stati molto chiari sul fatto che per noi l’autonomia normativa è assolutamente fondamentale, e questa è stata la nostra posizione dall’inizio fino alla conclusione di questa dichiarazione congiunta”.

Costa: “Dichiarazione congiunta garantisce prevedibilità e stabilità”

“La dichiarazione congiunta Ue-Usa sul commercio garantisce prevedibilità e stabilità ai legami economici transatlantici e alle aziende europee”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ripostando il messaggio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la pubblicazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. “L’Ue deve continuare ad approfondire ed espandere i suoi partenariati commerciali globali”, aggiunge.

Lutnick: “Con Ue finalizzato storico accordo su commercio”

“È ufficiale. Abbiamo finalizzato il nostro storico accordo quadro tra Stati Uniti e Unione europea sul commercio reciproco, equo ed equilibrato. L’Ue ha accettato di aprire il suo mercato da 20 trilioni di dollari. Il secondo più grande al mondo dopo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e l’Unione europea si impegnano a collaborare per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie. Per quanto riguarda le automobili, gli Stati Uniti e l’Unione europea intendono accettare e riconoscere reciprocamente i rispettivi standard”. Così il segretario al Commercio americano Howard Lutnick su X. “Gli Stati Uniti e l’Unione europea – aggiunge – si impegnano ad affrontare le barriere commerciali digitali ingiustificate. A tale riguardo, l’Unione europea conferma che non adotterà né manterrà tariffe per l’utilizzo della Rete. Gli Stati Uniti e l’Unione europea non imporranno dazi doganali”.

Uiv: “Per settore vino danno da 317 milioni nel prossimi 12 mesi”

“Come previsto, per il vino si conferma il nuovo regime di dazi al 15%; si tratta di una stangata per il settore più esposto tra le top 10 categorie italiane di prodotti destinati agli Stati Uniti, con un’incidenza al 24% sul totale export globale e un controvalore di circa 2 miliardi di euro l’anno. Sarà un secondo semestre molto difficile, pur nella speranza che nei ‘tempi supplementari’ le parti possano correggere il tiro”. È il commento del presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, in merito alla dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi annunciata oggi dal commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, con l’aliquota sul vino confermata al 15%. Secondo Unione italiana vini, “è ora più che mai fondamentale attivare un’alleanza tra la filiera italiana del vino e i partner Usa – distributori, importatori e ristoratori – che per primi si oppongono ai dazi nell’interesse comune delle imprese italiane e statunitensi”.

Secondo l’Osservatorio Uiv, il danno stimato per le imprese è di circa 317 milioni di euro cumulati nei prossimi 12 mesi, mentre per i partner commerciali d’oltreoceano il mancato guadagno salirà fino a quasi 1,7 miliardi di dollari. Il danno salirebbe a 460 milioni di euro qualora il dollaro dovesse mantenere l’attuale livello di svalutazione.

“Il tempo delle deroghe, ma anche dell’incertezza, è terminato – ha aggiunto il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti -, ora va affrontata la sfida nella consapevolezza che servirà un sostegno da parte dello Stato in termini di promozione del prodotto enologico italiano. Lo scenario è complesso e vede già nei primi 5 mesi di quest’anno un calo tendenziale dei volumi di vino esportati di quasi il 4%”.

Per Uiv, ben il 76% (l’equivalente di 366 milioni di pezzi) delle 482 milioni di bottiglie tricolori spedite lo scorso anno verso gli Stati Uniti si trova in “zona rossa” con una esposizione sul totale delle spedizioni superiore al 20%. Aree enologiche con picchi assoluti per il Moscato d’Asti (60% l’incidenza export verso gli Usa), il Pinot grigio (48%), il Chianti Classico (46%), i rossi toscani Dop al 35%, quelli piemontesi al 31% così come il Brunello di Montalcino, per chiudere con il Prosecco al 27%, il Lambrusco e il Montepulciano d’Abruzzo.