Milano e il caro vacanze, tanti rinunciano: “Posti belli anche anche qui vicino"

Milano d’estate si svuota: i quartieri si fanno silenziosi, le saracinesche si abbassano e restano soprattutto i turisti, fotocamera al collo e mappa in mano. I milanesi che restano raccontano di vacanze rinviate o ridimensionate a causa dei costi alle stelle.

“Aumenta tutto e le vacanze ancora di più, il benessere si paga. Agosto il città lo passeremo scoprendo posti che non vengono mai considerati, ma ci sono tante cose belle da vedere”, racconta qualcuno. C’è chi punta sui laghi, chi sull’hinterland, mete vicine, economiche e spesso sottovalutate.