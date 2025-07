Ops Mediobanca su Banca Generali, il governo non eserciterà il golden power

Mediobanca informa che “in data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell’Economia e delle finanze, di non esercitare i poteri speciali” del golden power “con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca” sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali. È quanto si legge in una nota.

L’offerta di Mediobanca per Banca Generali

L’offerta pubblica di scambio (OPS) di Mediobanca su Banca Generali, lanciata ad aprile 2025, mira all’acquisizione del 100% delle azioni ordinarie dell’istituto bancario. L’operazione è valutata complessivamente circa 6,3 miliardi di euro e, se accettata, creerebbe un importante polo italiano nel wealth management con nuovi ricavi consolidati attorno a 4,4 miliardi di euro e un utile netto aggregato di circa 1,5 miliardi. L’assemblea degli azionisti di Mediobanca in cui ci si esprimerà sull’autorizzazione al Cda per avviare l’offerta è stata posticipata a settembre 2025 per consentire approfondimenti ad Assicurazioni Generali, socio rilevante di Banca Generali, la cui posizione è fondamentale per il successo dell’operazione: alcuni azionisti attendono che la posizione della compagnia sia chiara per esprimersi in assemblea.