Banche, Tar Lazio accoglie parzialmente ricorso Unicredit su Golden Power

Banche: il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da Unicredit sul Golden Power esercitato dall’esecutivo in merito all’Ops lanciata da Gae Aulenti su Banco Bpm.

La parte del ricorso che è stata accolta

Nello specifico, il Tar ha accolto il ricorso su quanto riguarda il rapporto impieghi/depositi, con la prescrizione di “non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da Banco Bpm e UniCredit in Italia, con l’obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e Pmi nazionali”, e il livello del portafoglio di project finance.

Non sono stati invece effettuati rilievi per quanto riguarda le prescrizioni governative in merito al mantenimento delle attività finanziarie di Unicredit nella Federazione Russa e alle prospettive rispetto alla partecipazione detenuta da Banco Bpm in Anima.